Качка: Угорщина попросила додатковий час для розгляду останніх переговорних кластерів України з ЄС

Угорщина попросила додатковий час, щоб опрацювати позиції щодо відкриття двох останніх переговорних кластерів України з ЄС.

Про це Радіо Свобода розповів очільник Представництва України в Євросоюзі Тарас Качка.

Йдеться про кластери з питань екології та енергетики і сільського господарства.

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“Сподіваємося, що найближчими днями для них буде комфортно дати зелене світло. Справді, це єдина держава, яка каже, що їй потрібно ще кілька днів… Сподіваюся, що, в принципі, як було домовлено, так це все і реалізується”, – наголосив він.

На уточнювальне запитання, чи погодження відкриття останніх двох кластерів – справді питання кількох днів, посол підтвердив, що йдеться про найближчі дати.

“Зараз початок листопада, тобто гнучко – в найближчі дні”, – зазначив Качка.

Коментуючи амбіції України завершити переговори до кінця 2028 року, посол України в ЄС зазначив, що план залишається реалістичним – попри затримку реформ у сфері верховенства права.

“В нас є потенціал зробити все в межах одного року. І це досвід не лише наш… Є багато прикладів того, що за умови повної, швидкої мобілізації це питання року-півтора. І це не якісь надмірні очікування, це абсолютно реальна історія”, – підкреслив очільник місії України в ЄС, згадавши при цьому приклади Литви й Словаччини.

Обидві країни, на досвід яких посилається Качка, розпочали переговори про вступ до ЄС у лютому 2000 року й завершили їх у грудні 2002-го – менш ніж за три роки. Обидві країни змогли наздогнати держави, які почали переговори майже на два роки раніше, і разом із ними вступили до ЄС у травні 2004 року.

Раніше єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Україна може закрити щонайменше сім із 35 розділів переговорів про вступ до Євросоюзу вже у 2027 році, якщо виконає проміжні критерії у сфері верховенства права.