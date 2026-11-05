Із цієї суми 660 млн євро спрямують на оборонні потреби, решту – на макрофінансову допомогу.

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Україна отримала від Європейського Союзу черговий транш фінансової підтримки обсягом 4,36 млрд євро в межах програми Ukraine Support Loan.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Із загальної суми 3,7 млрд євро становить макрофінансова допомога, ще 660 млн євро – оборонний компонент.

За словами прем’єра, кошти спрямують на пріоритетні видатки державного бюджету та першочергові потреби Сил оборони.

"В умовах постійних російських атак ця підтримка критично важлива для зміцнення нашої обороноздатності та збереження фінансової стійкості держави", – написав Корецький.

Прем’єр також подякував керівництву Європейської комісії та державам-членам ЄС за підтримку. Україна продовжує роботу з європейськими партнерами, щоб решту передбаченого фінансування отримати вчасно та в повному обсязі.