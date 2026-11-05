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Україна отримала ще 4,36 млрд євро від ЄС у межах Ukraine Support Loan

Із цієї суми 660 млн євро спрямують на оборонні потреби, решту – на макрофінансову допомогу.

Україна отримала ще 4,36 млрд євро від ЄС у межах Ukraine Support Loan
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Україна отримала від Європейського Союзу черговий транш фінансової підтримки обсягом 4,36 млрд євро в межах програми Ukraine Support Loan. 

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Із загальної суми 3,7 млрд євро становить макрофінансова допомога, ще 660 млн євро – оборонний компонент.

За словами прем’єра, кошти спрямують на пріоритетні видатки державного бюджету та першочергові потреби Сил оборони.

"В умовах постійних російських атак ця підтримка критично важлива для зміцнення нашої обороноздатності та збереження фінансової стійкості держави", – написав Корецький.

Прем’єр також подякував керівництву Європейської комісії та державам-членам ЄС за підтримку. Україна продовжує роботу з європейськими партнерами, щоб решту передбаченого фінансування отримати вчасно та в повному обсязі.

  • Наприкінці жовтня Європейська комісія запропонувала виділити Україні 8,04 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Через часткове невиконання двох умов сума виявилася на 264,6 млн євро меншою за початковий запит Києва. Україна виконала 16 із 18 запланованих кроків, зокрема щодо модернізації судової системи, захисту прав людини та підтримки ветеранів і переселенців. Остаточне рішення про виплату коштів має ухвалити Рада ЄС до кінця листопада.
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