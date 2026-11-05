Приватбанк за три квартали забезпечив 45% фінансового результату всього банківського сектора України до оподаткування

Підбито основні підсумки роботи ПриватБанку за дев’ять місяців 2026 року – за три перші квартали фінансова установа забезпечила 45% фінансового результату всього банківського сектора України до оподаткування.

Про це йдеться у пресрелізі.

Прибуток ПриватБанку до оподаткування сягнув 74,4 млрд грн, що на 11,1% вище за показник аналогічного періоду минулого року. Витрати на податок на прибуток зросли на 130% – до 37,5 млрд грн, а чистий прибуток склав 36,9 млрд грн.

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“Такі цифри в умовах посилення невизначеності та зростання ризиків підтверджують високу стійкість операційної моделі банку”, – додали у банку.

З початку року сума коштів на рахунках зросла 72,2 млрд грн з початку року – до 803,8 млрд грн станом на 30 вересня 2026 року (+19% проти показника 9 місяців 2025 року), тоді як чисті активи сягнули 956,9 млрд грн (+16%). Ці ресурси формують надійну основу для подальшої кредитної підтримки української економіки.

З початку року чистий кредитний портфель ПриватБанку збільшився на 37%, сягнувши понад 214,6 млрд грн. Найбільш динамічним у річному вимірі було кредитування бізнес-клієнтів (+ 54% зростання чистого кредитного портфелю). Банк не припиняє підтримку бізнесу, допомагаючи йому адаптуватися в умовах посилених атак і руйнування інфраструктури. ПриватБанк також зміцнив свої лідерські позиції: частка ринку кредитів для бізнесу зросла до 9,3%, для населення цей показник становить – 33,5%.

Завдяки збільшенню чистих процентних доходів на 20% за 9 місяців 2026 порівняно з аналогічним періодом 2025 року банк заклав надійну основу для фінансових результатів. Попри додаткові витрати на забезпечення безперервної роботи відділень, ПриватБанк залишається найефективнішим на ринку за операційною діяльністю: співвідношення витрат до доходів становить 23,8% проти понад 43% у середньому по банківській системі.

“Навіть в складних умовах ПриватБанк зберігає фінансову стійкість та довіру мільйонів клієнтів і продовжує фінансувати український бізнес. Водночас ми розвиваємо сервіси, щоб щоденний банкінг залишався простим, безпечним і доступним. Впроваджуємо відповідальні інновації, зокрема на основі штучного інтелекту, та розширюємо безбар’єрний доступ до банківських послуг по всій країні”, – зазначив голова правління ПриватБанку Мікаель Бьоркнерт.

Серед ключових інновацій ПриватБанку – унікальний для України сервіс Підписок, що пропонує клієнтам спеціальні вигоди від партнерів і банківські бонуси. За перші півтора місяця роботи до сервісу долучились 1,3 млн клієнтів.

Паралельно з бізнес-результатами ПриватБанк продовжує інвестувати у сталий розвиток, безбар’єрність і підтримку громад. За дев’ять місяців 2026 року банк спрямував на благодійність 620,19 млн грн, підтримуючи армію, гуманітарні та медичні ініціативи. Серед реалізованого: три благодійні проєкти на понад 15 млн грн для екстреної допомоги громадам, які постраждали від обстрілів.

Розвиваючи безбар’єрне середовище та забезпечуючи рівний доступ до фінансових послуг, банк розширив мережу відділень підвищеної доступності до 96 по всій країні. Також спільно з Міністерством у справах ветеранів відкрито п’ять “Просторів турботи про ветерана” у Київській, Одеській, Полтавській, Запорізькій та Сумській областях.