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Нацбанк запевнив, що запас валюти в касах банків є достатнім

Для цього регулятор провів операції з підкріплення банків готівковою валютою.

Нацбанк запевнив, що запас валюти в касах банків є достатнім
НБУ
Фото: Нацбанк/flickr.com

Національний банк України превентивно обміняв банкам безготівкову валюту на готівкову, щоб поповнити їхні каси. 

Про це ідеться на сайті НБУ.

Попит на валюту виявився помірним, тому у фінансовій системі є достатній запас доларів та євро, запевнив регулятор.

НБУ запропонував банкам $50 млн і 50 млн євро. Чотири банки звернулися за поповненням і подали заявки на $40 млн та 21,4 мільйона євро, які Нацбанк задовольнив повністю. Загалом за 3–4 листопада НБУ запропонував утричі більше валюти, ніж знадобилося банкам.

Завдяки режиму керованої гнучкості гривня вільно рухається та періодично зміцнюється. Офіційний курс долара на 5 листопада знизився до 45,5 грн/дол., а готівковий долар у касах банків продавали за 46,4 грн/дол., додали в НБУ.

Нацбанк додав, що проведе повторну операцію з підкріплення кас і 5 листопада, щоб банки мали достатньо готівки для будь-яких потреб клієнтів. Такі обміни безготівкових грошей на готівку не зменшують міжнародні резерви України, запевнив регулятор.

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