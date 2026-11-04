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Уряд ухвалив рішення про щомісячні доплати 30 тисяч гривень для енергетиків, комунальників і залізничників

Кошти будуть отримувати за кожен місяць участі у відновлювальних роботах, з листопада і до кінця опалювального сезону.

Уряд ухвалив рішення про щомісячні доплати 30 тисяч гривень для енергетиків, комунальників і залізничників
Фото: Денис Шмигаль/Telegram

Уряд ухвалив рішення про додаткові виплати фахівцям, які відновлюють критичні об’єкти енергетики, житлово-комунальної інфраструктури та залізниці після російських атак. 

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Енергетики, тепловики, газовики, працівники компаній водопостачання і водовідведення, комунальних служб, залізничники отримуватимуть по 30 тисяч гривень державної допомоги за кожен місяць участі у відновлювальних роботах, з листопада і до кінця опалювального сезону.

Корецький зазначив, що росіяни щодня запускають по обʼєктах критичної інфраструктури по 300–400 дронів. Також регулярно бʼють ракетами, зокрема балістичними. Починаючи із серпня зафіксовано понад 2000 влучань. 

"Руйнуються лінії електропередачі та відкриті елементи мережі, що суттєво ускладнює ситуацію. Відновлювати їх доводиться знову і знову, в обсягах, у рази більших, ніж за всі попередні роки", - йдеться в заяві.

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