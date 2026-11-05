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Американські техногіганти виграли від провалу республіканців на виборах у США

Галузь штучного інтелекту очікують великі зміни.

Американські техногіганти виграли від провалу республіканців на виборах у США
Центр обробки даних Amazon
Фото: EPA/UPG

Після оголошення результатів проміжних виборів у США американські технологічні компанії спостерігають зростання своїх акцій на тлі ймовірної зміни державної політики щодо штучного інтелекту.

Як пише Reuters, перехоплення влади демократами може означати скорочення будівництва нових дата-центрів, необхідних для роботи нейромереж. "Синя" партія виступає проти проєктів, які передбачають надмірне використання енергії та негативні наслідки для навколишнього середовища.

Інвестори прогнозують, що на ринку відбудеться концентрація потужностей у найбільших корпорацій, що дозволить їм повністю контролювати розвиток ШІ.

Одразу 7,5% додали акції Amazon, від 2 до 6 відсотків склало подорожчання Meta, Alphabet та Microsoft. До рекордної зросла капіталізація Apple за рахунок того, що компанія з Купертіно найменше серед конкурентів витрачала на штучний інтелект.

Якщо тенденція після перемоги демократів збережеться, загальний приріст ринкової вартості техногігантів може сягнути 750 мільярдів доларів.

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