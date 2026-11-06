Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Російська армія вдарила по Камʼянському на Дніпропетровщині і пошкодила там спорткомплекс. Зайнялася пожежа. У 60-річної жінки - гостра реакція на стрес.

Як повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа, понад 10 разів ворог атакував п’ять районів області безпілотниками.

У Дніпровському районі потерпали Новоолександрівська та Миколаївська громади. Понівечені інфраструктура, приватні оселі, автівка.

Реклама

У Кам’янському пошкоджений спортивний комплекс.

У Кам'янському районі росіяни цілили по П’ятихатській та Саксаганській громадах. Понівечена інфраструктура.

На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька та Покровська громади.

У Синельниківському районі противник вдарив по адмінбудівлі в Роздорській громаді.

У Кривому Розі пошкоджені інфраструктура і автівка.