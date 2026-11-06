Російська армія вдарила по Камʼянському на Дніпропетровщині і пошкодила там спорткомплекс. Зайнялася пожежа. У 60-річної жінки - гостра реакція на стрес.
Як повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа, понад 10 разів ворог атакував п’ять районів області безпілотниками.
У Дніпровському районі потерпали Новоолександрівська та Миколаївська громади. Понівечені інфраструктура, приватні оселі, автівка.
У Кам’янському пошкоджений спортивний комплекс.
У Кам'янському районі росіяни цілили по П’ятихатській та Саксаганській громадах. Понівечена інфраструктура.
На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька та Покровська громади.
У Синельниківському районі противник вдарив по адмінбудівлі в Роздорській громаді.
У Кривому Розі пошкоджені інфраструктура і автівка.
- Вчора російські війська понад 30 разів атакували шість районів Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Семеро людей дістали поранень, серед них – дитина.