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РФ пошкодила спорткомплекс у Камʼянському на Дніпропетровщині

Постраждала жінка. 

РФ пошкодила спорткомплекс у Камʼянському на Дніпропетровщині
Наслідки російської атаки на Дніпропетровщину
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російська армія вдарила по Камʼянському на Дніпропетровщині і пошкодила там спорткомплекс. Зайнялася пожежа. У 60-річної жінки - гостра реакція на стрес. 

Як повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа, понад 10 разів ворог атакував п’ять районів області безпілотниками.

У Дніпровському районі потерпали Новоолександрівська та Миколаївська громади. Понівечені інфраструктура, приватні оселі, автівка.

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У Кам’янському пошкоджений спортивний комплекс.

У Кам'янському районі росіяни цілили по П’ятихатській та Саксаганській громадах. Понівечена інфраструктура.

На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька та Покровська громади.

У Синельниківському районі противник вдарив по адмінбудівлі в Роздорській громаді.

У Кривому Розі пошкоджені інфраструктура і автівка.

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