Росіяни понад 30 разів атакували шість районів Дніпропетровщини: є постраждалі

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Упродовж дня, 5 листопада, російські війська понад 30 разів атакували шість районів Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Семеро людей дістали поранень, серед них – дитина.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі пошкоджена приватна оселя. Сталися пожежі.

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На Нікопольщині потерпали райцентр, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Понівечені багатоквартирні та приватні будинки, готель, заклад освіти, інфраструктура, автівки.

У стані середньої тяжкості до лікарні доправили жінок 87, 47 і 67 років. Жінки 49, 47 та 74 років лікуються амбулаторно.

У Синельниківському районі росіяни вдарили по Славгородській, Миколаївській, Васильківській та Раївській громадах. Пошкоджені приватні будинки, магазин, інфраструктура, складське приміщення. Поранена дитина.

У Павлограді пошкоджені багатоквартирний будинок і автівка.

У Кам’янському понівечена інфраструктура.

На Криворіжжі ворог цілив по Гречаноподівській громаді. Сталася пожежа.