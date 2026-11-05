Операція «Мідас»: Ексрадника Галущенка відправили під домашній арешт

ВАКС змінив запобіжний захід ексраднику міністра енергетики Ігорю Миронюку.
Про це повідомляє Transparency International Ukraine.
Слідчий суддя підтримав клопотання і відправив Миронюка під цілодобовий домашній арешт.
Таке рішення ухвалили через те, що закінчився максимальний строк тримання під вартою під час розслідування. Серед усіх підозрюваних Миронюк пробув під вартою найбільше – майже рік. Тепер він зобов’язаний перебувати вдома та носити електронний браслет.
Перед цим - 13 жовтня - суд залишив Миронюка під вартою, проте зменшив заставу з 85 до 25 мільйонів гривень.
Справа "Мідас"
- Торік НАБУ і САП повідомили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики, що діяла в "Енергоатомі".
- За даними слідства, двоє осіб – радник Галущенка і виконавчий директор фізичного захисту "Енергоатому" – реалізовували схему відкатів з кожного контрагента енергетичної компанії. Тобто абсолютно всі продані "Енергоатому" товари та послуги супроводжувалися хабарями в розмір 10-15 % від суми контракту. Організатором схеми вважають Тимура Міндіча – бізнесмена, співвласника "Студії «Квартал 95»".
- Радник і працівник "Енергоатому" фігурують в численних перехопленнях їх розмов. Голосу самого Галущенка на оприлюднених плівках не було.
- Підозри, за даними Схем, отримали Тимур Міндіч (на плівках НАБУ він Карлсон), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет), виконавчий директор з безпеки “Енергоатому” Дмитро Басов (Тенор), а також четверо “працівників” бек-офісу з легалізації коштів: Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.
- Також підозру отримав колишній віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов, який вже є фігурантом в іншій справі.