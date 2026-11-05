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Операція «Мідас»: Ексрадника Галущенка відправили під домашній арешт

Раніше суд зменшив Ігореві Миронюку заставу до 25 млн грн.

Операція «Мідас»: Ексрадника Галущенка відправили під домашній арешт
Ігор “Рокет” Миронюк
Фото: “Суспільне”

ВАКС змінив запобіжний захід ексраднику міністра енергетики Ігорю Миронюку.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Слідчий суддя підтримав клопотання і відправив Миронюка під цілодобовий домашній арешт.

Таке рішення ухвалили через те, що закінчився максимальний строк тримання під вартою під час розслідування. Серед усіх підозрюваних Миронюк пробув під вартою найбільше – майже рік. Тепер він зобов’язаний перебувати вдома та носити електронний браслет.

Перед цим - 13 жовтня - суд залишив Миронюка під вартою, проте зменшив заставу з 85 до 25 мільйонів гривень.

Справа "Мідас"

  • Торік НАБУ і САП повідомили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики, що діяла в "Енергоатомі". 
  • За даними слідства, двоє осіб – радник Галущенка і виконавчий директор фізичного захисту "Енергоатому" – реалізовували схему відкатів з кожного контрагента енергетичної компанії. Тобто абсолютно всі продані "Енергоатому" товари та послуги супроводжувалися хабарями в розмір 10-15 % від суми контракту. Організатором схеми вважають Тимура Міндіча – бізнесмена, співвласника "Студії «Квартал 95»".
  • Радник і працівник "Енергоатому" фігурують в численних перехопленнях їх розмов. Голосу самого Галущенка на оприлюднених плівках не було.
  • Підозри, за даними Схем, отримали Тимур Міндіч (на плівках НАБУ він Карлсон), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет), виконавчий директор з безпеки “Енергоатому” Дмитро Басов (Тенор), а також четверо “працівників” бек-офісу з легалізації коштів: Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.
  • Також підозру отримав колишній віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов, який вже є фігурантом в іншій справі. 
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