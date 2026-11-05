Операція «Мідас»: Ексрадника Галущенка відправили під домашній арешт

ВАКС змінив запобіжний захід ексраднику міністра енергетики Ігорю Миронюку.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Слідчий суддя підтримав клопотання і відправив Миронюка під цілодобовий домашній арешт.

Таке рішення ухвалили через те, що закінчився максимальний строк тримання під вартою під час розслідування. Серед усіх підозрюваних Миронюк пробув під вартою найбільше – майже рік. Тепер він зобов’язаний перебувати вдома та носити електронний браслет.

Перед цим - 13 жовтня - суд залишив Миронюка під вартою, проте зменшив заставу з 85 до 25 мільйонів гривень.

Справа "Мідас"