В районах, де є тривалі перебої з електропостачанням розгорнуть мобільні пункти ДСНС

Кожен намет буде забезпечений генератором і тепловими гарматами.

З 6 листопада регіональні підрозділи ДСНС отримають новий алгоритм реагування на тривалі відключення світла. В районах, де є тривалі перебої з електропостачанням розгортатимуть мобільні пункти допомоги населенню.

Про це повідомив очільник МВС Іван Вигівський.

Згідно з новими правилами, в районах населених пунктів, де проживають більш як 30 тисяч родин і понад 24 години відсутнє електропостачання, будуть невідкладно розгортатися мобільні пункти допомоги. Кожен із таких наметів буде забезпечений генератором та тепловими гарматами - щоб люди могли зарядити гаджети й зігрітися.

Поблизу таких пунктів організують постійну присутність екіпажів поліції.

Також отримати допомогу можна й у будь-якому територіальному підрозділі ДСНС або поліції.