У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
ГоловнаСвіт

Німеччина пропонує виділити додаткові €100 мільйонів на відновлення інфраструктури України

Кошти спрямують, зокрема, на закупівлю обладнання для децентралізованої генерації.

Німеччина пропонує виділити додаткові €100 мільйонів на відновлення інфраструктури України
Наслідки російських атак на енергосистему України
Фото: ДТЕК

Німеччина пропонує спрямувати додаткові 100 млн євро на відновлення української водопровідної, енергетичної та транспортної інфраструктури, а також на посилення її стійкості після інтенсифікації російських атак. 

Про це йдеться у листі Міністерства фінансів ФРН до бюджетного комітету парламенту, передає Reuters.

Ці кошти доповнять допомогу Україні, вже закладену у бюджеті Німеччини на 2026 рік, і покриють збитки від масованих повітряних бомбардувань, які Росія активізувала з літа. У Мінфіні ФРН зазначають, що потреба виникла непередбачувано, оскільки під час ухвалення бюджету спрогнозувати таку інтенсивність обстрілів було неможливо. 

Кошти спрямують на закупівлю обладнання для децентралізованої генерації і зберігання електроенергії, ремонт водопровідних та енергетичних мереж, пожежну техніку, а також відновлення шкільних будівель. У листі наголошують, що через обстріли з початку вторгнення знищено 80% потужностей української генерації, а жовтневі атаки призвели до відключень світла у понад третині регіонів України.

  • У вересні німецький уряд спрямував 250 млн євро у Фонд підтримки енергетики.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies