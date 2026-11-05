Німеччина пропонує виділити додаткові €100 мільйонів на відновлення інфраструктури України

Німеччина пропонує спрямувати додаткові 100 млн євро на відновлення української водопровідної, енергетичної та транспортної інфраструктури, а також на посилення її стійкості після інтенсифікації російських атак.

Про це йдеться у листі Міністерства фінансів ФРН до бюджетного комітету парламенту, передає Reuters.

Ці кошти доповнять допомогу Україні, вже закладену у бюджеті Німеччини на 2026 рік, і покриють збитки від масованих повітряних бомбардувань, які Росія активізувала з літа. У Мінфіні ФРН зазначають, що потреба виникла непередбачувано, оскільки під час ухвалення бюджету спрогнозувати таку інтенсивність обстрілів було неможливо.

Кошти спрямують на закупівлю обладнання для децентралізованої генерації і зберігання електроенергії, ремонт водопровідних та енергетичних мереж, пожежну техніку, а також відновлення шкільних будівель. У листі наголошують, що через обстріли з початку вторгнення знищено 80% потужностей української генерації, а жовтневі атаки призвели до відключень світла у понад третині регіонів України.