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Зеленський провів у Мадриді зустріч з президентом Португалії: обговорив підтримку енергетики України

Також йшлося про копродукцію озброєння. 

Зеленський провів у Мадриді зустріч з президентом Португалії: обговорив підтримку енергетики України
Зустріч з президентом Португалії
Фото: скриншот відео

Президент Володимир Зеленський 5 листопада зустрівся в Мадриді з президентом Португалії Антоніу Жозе Сегурою. Він подякував йому за співчуття, висловлені в зв'язку з російським ударом по пункту роздачі гуманітарної допомоги, який убив не менше 43 людей. 

Зеленський підкреслив, що атаки дронами й ракетами ворог проводить щоденно. Є багато пошкоджень в енергетиці. 

«Ми обговорили з паном Президентом, як Португалія може підтримати нашу енергосистему і захист життя в Україні. Говорили і про наші можливості для спільного виробництва зброї. Дуже розраховуємо, що будуть нові кроки на підтримку», – зазначив Володимир Зеленський.

Учора президент України анонсував проведення в Іспанії переговорів, зокрема про посилення ППО. 

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