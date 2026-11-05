Зеленський провів у Мадриді зустріч з президентом Португалії: обговорив підтримку енергетики України

Президент Володимир Зеленський 5 листопада зустрівся в Мадриді з президентом Португалії Антоніу Жозе Сегурою. Він подякував йому за співчуття, висловлені в зв'язку з російським ударом по пункту роздачі гуманітарної допомоги, який убив не менше 43 людей.

Зеленський підкреслив, що атаки дронами й ракетами ворог проводить щоденно. Є багато пошкоджень в енергетиці.

«Ми обговорили з паном Президентом, як Португалія може підтримати нашу енергосистему і захист життя в Україні. Говорили і про наші можливості для спільного виробництва зброї. Дуже розраховуємо, що будуть нові кроки на підтримку», – зазначив Володимир Зеленський.

Учора президент України анонсував проведення в Іспанії переговорів, зокрема про посилення ППО.