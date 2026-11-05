Європейський суд із прав людини оприлюднив рішення у справі "Гандзюк та інші проти України", яка стосується вбивства громадської активістки, в.о. керівника справами виконавчого комітету Херсонської міськради Катерини Гандзюк.

Відповідне рішення опубліковане на сайті ЄСПЛ.

"Суд одноголосно визнав заяву прийнятною та встановив порушення статті 2 (Право на життя) й статті 10 (Свобода вираження поглядів) Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод", – йдеться у рішенні Суду.

Також ЄСПЛ постановив, що Україна має виплатити як відшкодування моральної шкоди 40 тис. євро спільно першому та другому заявникам (батькам Катерини Гандзюк – Віктору та Надії) і 40 тис. євро – третьому заявнику (чоловіку Катерини – Сергію Денисову).

Держава також має покрити судові витрати на суму 4 тис. євро.

"Пані Гандзюк не була просто приватною особою, яка випадково висловила політичні погляди. Вона була відомою громадською активісткою та представницею громадського контролю, яка регулярно викривала ймовірні факти корупції, критикувала регіональну владу й правоохоронні органи, розслідувала напади на журналістів та активістів, а також оприлюднювала інформацію про можливу протиправну діяльність впливових регіональних фігур. Матеріали, які є в розпорядженні Суду, свідчать про те, що напад був безпосередньо пов’язаний із цією діяльністю. Цей напад становив крайню форму втручання у свободу вираження поглядів пані Гандзюк", – йдеться у рішенні ЄСПЛ.

31 липня 2018 року в Херсоні активістку Катерину Гандзюк облили концентрованою сірчаною кислотою. 4 листопада 2018 року вона померла в лікарні.

У 2019 році вироки (від 3 до 6,5 року тюрми) отримали безпосередні учасники злочину, зокрема Сергій Торбін та інші.

Найбільшу увагу привертав процес щодо ймовірних організаторів нападу. Це колишній голова Херсонської облради Владислав Мангер і Олексій Левін (Москаленко), якого слідство вважало організатором злочину.

26 червня 2023 року Дніпровський районний суд Києва визнав Мангера і Левіна винними та призначив кожному по 10 років позбавлення волі. Суд дійшов висновку, що Мангер замовив напад, а Левін організував його виконання. Також суд постановив стягнути з них 15 млн грн моральної компенсації родині Гандзюк.

Мангер заявив, що не винуватий і подасть апеляцію. Фактично розгляд апеляції стартував у лютому 2024 року, оскільки один із суддів заявив про відвід. Адвокатка родини Гандзюк Анна Калинчук вважає, що захист затягує процес.