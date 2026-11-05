Франція в останній момент перенесла зустріч глав МЗС G7 із Марселя до Парижа на тлі протестів

Акції протесту тривають в країні вже 6 тижнів та створюють додаткове навантаження на сили безпеки.

Франція змінила місце проведення зустрічі міністрів закордонних справ країн "Великої сімки"(G7), перенісши її з Марселя до Парижа. Переговори заплановані на 9-10 листопада.

Про це повідомляє Reuters.

Про зміну місця проведення французька сторона повідомила делегації в середу, 4 листопада. У листі організатори пояснили рішення логістичними та операційними причинами. Зокрема, проведення зустрічі G7 одночасно з Паризьким форумом миру потребує значних ресурсів для забезпечення безпеки, транспортування, розміщення делегацій та роботи персоналу.

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Зустріч міністрів закордонних справ, у якій, зокрема, має взяти участь держсекретар США Марко Рубіо, готували кілька місяців. Дипломати назвали рішення про перенесення в останній момент хаотичним і таким, що може зашкодити іміджу Франції.

Деякі делегації вже перебували в Марселі, а інші учасники та журналісти мали прибути туди на початку наступного тижня. Французьке Міністерство закордонних справ підтвердило зміну місця проведення зустрічі, але не надало додаткових пояснень. Чи компенсують організатори учасникам витрати через перенесення, наразі невідомо.

До G7 входять Франція, Велика Британія, Канада, Німеччина, Італія, Японія та США, а також Європейський Союз.

Що передувало?

Перенесення відбулося на тлі масштабних акцій протесту, які тривають у Франції з вересня. Спочатку студентські виступи переросли в ширші демонстрації, що створюють додаткове навантаження на правоохоронців. У четвер, 5 листопада, заплановані нові акції протесту.

Під час демонстрацій 17 жовтня в кількох містах країни сталися погроми та сутички між протестувальниками й поліцією. Одні з наймасштабніших заворушень відбулися в Марселі.

Невдоволення посилилось через зростання вартості життя та плани уряду ухвалити бюджет із жорсткими заходами економії. Державний борг країни наближається до 120% ВВП, а профспілки попереджають, що запропоновані скорочення погіршать соціальне забезпечення, заморозять зарплати держслужбовців і зменшать необхідні інвестиції. До протестів долучаються працівники різних галузей, зокрема освіти, залізниці, портів та авіадиспетчерських служб.