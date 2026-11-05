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​Французький банк втратив близько 100 млн євро через кібератаку

Хакери отримали доступ до рахунку фінустанови та переказали кошти в інші банки. Рахунки клієнтів не постраждали.

​Французький банк втратив близько 100 млн євро через кібератаку
Ілюстративне фото
Фото: EPA / UPG

Французький регіональний банк Crédit Mutuel Arkéa повідомив про кібератаку, внаслідок якої з його рахунку викрали близько 100 млн євро. Зловмисники здійснили шахрайські перекази до інших банків, однак не отримали доступу до рахунків клієнтів.

Про це пише Rapporteur.

У фінустанові заявили, що атаку вдалося локалізувати. Викрадені гроші згодом конвертували у криптовалюту на спеціалізованих платформах. Частину коштів уже заблокували, решту намагаються повернути.

У банку виключили людську помилку як причину переказів і назвали інцидент складною зовнішньою атакою. Водночас там не уточнили, яким саме способом хакери проникли в систему та хто може стояти за нападом.

Паризька прокуратура повідомила про початок офіційного розслідування. 

  • У ніч на 3 листопада Європа зазнала масштабної кібератаки на системи керування холодильним обладнанням. У майже десяти країнах температура в холодильниках і морозильних камерах супермаркетів піднялася до 50°C, що завдало харчовим продуктам збитків на мільйони євро.
  • На тлі цієї атаки хакери також проникли до систем керування трьома холодильними складами Національної служби крові Франції та підвищили температурні пороги й налаштування розморожування. Завдяки системам сигналізації техніки вчасно втрутилися, тож життєво важливі компоненти крові не встигли пошкодитися.
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