​Французький банк втратив близько 100 млн євро через кібератаку

Французький регіональний банк Crédit Mutuel Arkéa повідомив про кібератаку, внаслідок якої з його рахунку викрали близько 100 млн євро. Зловмисники здійснили шахрайські перекази до інших банків, однак не отримали доступу до рахунків клієнтів.
Про це пише Rapporteur.
У фінустанові заявили, що атаку вдалося локалізувати. Викрадені гроші згодом конвертували у криптовалюту на спеціалізованих платформах. Частину коштів уже заблокували, решту намагаються повернути.
У банку виключили людську помилку як причину переказів і назвали інцидент складною зовнішньою атакою. Водночас там не уточнили, яким саме способом хакери проникли в систему та хто може стояти за нападом.
Паризька прокуратура повідомила про початок офіційного розслідування.
- У ніч на 3 листопада Європа зазнала масштабної кібератаки на системи керування холодильним обладнанням. У майже десяти країнах температура в холодильниках і морозильних камерах супермаркетів піднялася до 50°C, що завдало харчовим продуктам збитків на мільйони євро.
- На тлі цієї атаки хакери також проникли до систем керування трьома холодильними складами Національної служби крові Франції та підвищили температурні пороги й налаштування розморожування. Завдяки системам сигналізації техніки вчасно втрутилися, тож життєво важливі компоненти крові не встигли пошкодитися.