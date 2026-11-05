Головне за четвер, 5 листопада: майже 170 боєзіткнень, місія «Чебуречна», наслідки атаки на Комишуваху

Бойові дії на Донеччині, 167 бойових зіткнень, ворожі обстріли, зустріч з Меланією Трамп у Білому домі. Яким запам’ятається 1716-й день повномасштабної війни.

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Кількість загиблих унаслідок російського удару по Комишувасі Запорізької області зросла до 43. Пошуково-рятувальна операція на місці влучання триває четверту добу.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Португалії Антоніу Жозе Сегуру в Мадриді.

Одну людину, яку вважали зниклою безвісти, виявили живою.

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Під завалами можуть перебувати ще 33 людини, раніше проінформували у Нацполіції України. Триває ідентифікація знайдених тіл.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 5 листопада на фронті від початку доби відбулося 167 бойових зіткнень.

Найбільше ворожих атак Сили оборони відбили на Покровському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 5 листопада – в новині.

Спецпризначенці підрозділу «Group 10» Департаменту активних дій ГУР МО України розповіли про деталі семитижневої бойової роботи на Сумщині.

За інформацією ГУР, під час двох етапів місії під назвою «Чебуречна» бійці зірвали наступальні плани російських окупантів, зачистили 642 га землі й передали позиції іншим підрозділам українського війська. Під час операції українські розвідники знищили 107 окупантів, ще 157 поранили і 29 взяли в полон.

Крім того, бійці ГУР знищили 61 пункт управління або місце запуску безпілотників, 31 артилерійську систему, 368 одиниць автотранспорту, а також 630 укриттів і фортифікаційних споруд ворога.

Україна повернула 2790 дітей з понад 20 тисяч викрадених Росією, повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками переговорів із премʼєр-міністром Андорри Шав’є Еспотом Саморою.

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На зустрічі лідери говорили про залучення Андорри до процесу повернення українських дітей.

«Ми багато працюємо з Ватиканом, країнами Близького Сходу, нашими іншими партнерами. Вже 2790 дітей з понад 20 тисяч викрадених вдалося повернути. Але щоразу це виклики: знайти, перевірити, довести та повернути. І щоразу Росія опирається. З паном премʼєр-міністром говорили про те, якими конкретними кроками може допомогти Андорра. Домовилися, що команди сконтактують і попрацюють разом», - розповів глава держави.

Також ішлося про можливості Андорри підтримати українську енергетику.

Перша леді США Меланія Трамп написала особисті листи президенту України Володимиру Зеленському і Путіну і попросила передати їх адресатам.

Про це вона повідомила під час зустрічі з українською і російською делегаціями в Білому домі, передає "Інтерфакс-Україна".

З української сторони на зустрічі були присутні голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, з російської – посланник Путіна Кирило Дмітрієв і омбудсман Яна Лантратова.

Перша леді США висловила надію, що гуманітарна операція, яка відбулася в окупованих Росією Олешках стане прологом до більш широкого миру. "Будь-яка значуща трансформація починається з маленької іскри", – сказала вона.

На цій зустрічі український омбудсман Лубінець передав Меланії Трамп Орден княгині Ольги I ступеню, яким її нагородив президент Зеленський.

Комітет Сенату США з міжнародних відносин розіслав листи приватним компаніям і закликав їх зберегти документи напередодні розслідувань, які мають відбутися під час наступної сесії Конгресу, де контроль матимуть демократи. Такого листа отримав і мультимільярдер Ілон Маск, повідомляє CNN із посиланням на помічника сенатора-демократа.

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Розслідування стосуватиметься уповільнення роботи системи Starshield в Україні.

Комітет також надіслав листи всім портам, банкам та приватним компаніям, причетним до угоди щодо російського дизельного пального.

Очікується, що в січні після початку роботи нового Конгресу, де у демократів буде більшість, законодавці докладуть значних зусиль для розслідування дій адміністрації Дональда Трампа за останні два роки.

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