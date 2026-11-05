Обсяг незаконного виробництва міг сягати до 5 тонн тютюну щомісяця.

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На Тернопільщині викрили масштабне підпільне виробництво тютюну: від вирощування сировини до її ферментації, подрібнення, фасування та відправлення покупцям.

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції України.

За даними слідства, незаконну діяльність із переробки та збуту тютюну організував 31-річний місцевий мешканець. Чоловік вирощував тютюн на кількох земельних ділянках у Чортківському районі, загальна площа яких перевищувала 17 гектарів.

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Фото: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Чоловік також залучив до роботи спільників, які відповідали за підготовку та переробку тютюну та забезпечували роботу спецобладнання і підготовку «товару» до подальшого збуту. Тютюнове листя переробляли у власних та орендованих приміщеннях.

Для збільшення обсягів незаконного виробництва організатор додатково закуповував великими партіями сировину у жителів Тернопільської, Чернівецької та Хмельницької областей.

Подрібнену тютюнову суміш фігуранти фасували та відправляли поштою покупцям у різні регіони України.

У межах поліцейської операції правоохоронці провели 68 обшуків та оглянули 8 земельних ділянок, на яких вирощували тютюн. Вилучили понад 15 тонн тютюнової сировини, майже пів мільйона гривень, промислові верстати для подрібнення і сушіння рослини, спецобладнання.

Фото: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України

Фото: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України

За попередніми даними, обсяг незаконного виробництва міг сягати до 5 тонн тютюну щомісяця. Орієнтовна вартість вилученої тютюнової продукції становить близько 7,5 млн грн.

Організатору та трьом його спільникам повідомили про підозру.