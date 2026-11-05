Внаслідок обстрілів на Сумщині люди майже тиждень без газопостачання

Це стосується кількох населених пунктів Сумського району. Також є перебої зі світлом.

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Через російські удари жителі кількох населених пунктів Сумського району майже тиждень тимчасово залишаються без газопостачання. Також є перебої і зі світлом.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Проведення необхідних робіт ускладнюється постійною загрозою російських атак.

Поки тривають відновлювальні роботи, місцева влада розпочала передачу людям засобів обігріву, теплих речей, дров та іншої необхідної допомоги. Також опрацьовують питання фінансової підтримки жителів відповідних населених пунктів.

Також готуються місця для тимчасового розміщення людей, які цього потребуватимуть.