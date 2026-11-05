Під час неї вдалося зачистити 642 га.

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Спецпризначенці підрозділу «Group 10» Департаменту активних дій ГУР МО України розповіли про деталі семитижневої бойової роботи на Сумщині.

За інформацією ГУР, під час двох етапів місії під назвою «Чебуречна» бійці зірвали наступальні плани російських окупантів, зачистили 642 га землі й передали позиції іншим підрозділам українського війська.

Під час операції українські розвідники знищили 107 окупантів, ще 157 поранили і 29 взяли в полон.

Крім того, бійці ГУР знищили 61 пункт управління або місце запуску безпілотників, 31 артилерійську систему, 368 одиниць автотранспорту, а також 630 укриттів і фортифікаційних споруд ворога.