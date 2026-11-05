Зеленський пояснив, для яких російських цілей Україні потрібні ракети Taurus

Також український президент розповів, як виробники зброї отримали можливість збільшувати доходи і робочі місця через війну в Україні.

Україна потребує антибалістики, і оскільки наразі немає чим збивати ракети, тож потрібно шукати можливості, аби знищувати пускові установки окупантів. Для цього і потрібні німецькі Taurus.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у інтерв’ю ZDF.

«Чому ми хочемо замовити «тауруси»? Тому що коли американці не змогли нам давати антибалістичні ракети для ППО, у нас є лише один вихід: знищувати російські пускові установки. Вони зробили цілі майданчики і вбивають нас, а ми не можемо захиститися. Це не цивільні об’єкти, не інфраструктура, не енергетика. Ось тому ми дуже хотіли замовити «тауруси». Не просто замовити, а знову-таки також тестувати їх. Це вигідно обом сторонам», - наголосив глава держави.

Зеленський відзначив, що війна в Україні дала можливість виробникам зброї наростити доходи і портфелі замовлень. Наприклад, як це сталося зі системами IRIS-T.

«Ми зробили з IRIS-T бренд номер один у світі після «петріотів», які антибалістичні. Зараз ця система коштує від 600 тисяч до десь мільйона – півтора мільйона. Це зробила ця війна. Також підтягнули всі проблемні питання, тому що тільки в реальній війні ви можете дійсно позбутися слабких місць того чи іншого захисту. У Німеччини черги на замовлення на 10-20 років. Вартість ракети зросла в рази, в десятки разів. І все це – робочі місця», - сказав Зеленський.