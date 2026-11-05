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Fox News: Венс намагається об’єднати невдоволених Трампом республіканців перед виборами 2028 року

Віцепрезидент США прагне сформувати альянс прихильників руху "Америка передусім", які розчарувалися зовнішньою політикою Дональда Трампа.

Fox News: Венс намагається об’єднати невдоволених Трампом республіканців перед виборами 2028 року
Дональд Трамп і Джей Ді Венс
Фото: EPA/UPG

Віцепрезидент США Джей Ді Венс намагається заручитися підтримкою республіканців, незадоволених політикою президента Дональда Трампа, і сформувати нову політичну коаліцію напередодні президентської кампанії 2028 року. 

Про це пишуть Fox News із посиланням на джерела в адміністрації.

Після серйозної поразки республіканців на проміжних виборах Венс публічно дистанціювався від позиції Трампа щодо зовнішньої політики та відносин зі Ізраїлем. У своєму дописі він назвав головною причиною поразки партії війну в Ірані.

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"Усі знають, чому ми програли. І будь-яка чесна розмова про те, куди рухатися далі, має починатися саме з цього", – написав віцепрезидент.

Венс також окреслив чотири кроки, які, на його думку, можуть повернути виборців до Республіканської партії:

  • завершення війни в Ірані,
  • зосередження на вартості життя та інфляції,
  • повернення до принципу "Америка передусім",
  • перегляд відносин зі Ізраїлем.

Венс хоче показати розчарованим виборцям, що саме він має представляти їхні інтереси, – джерела

Представник адміністрації Трампа, з яким поспілкувалося видання, назвав ці тези політичним закликом Венса до так званих нових правих. Ідеться про коаліцію республіканців, які підтримують початкові принципи руху Трампа: невтручання в іноземні конфлікти, доступність життя для американських родин і посилення охорони кордонів.

Водночас частина цих виборців вважає, що Трамп надто орієнтується на Ізраїль у зовнішній політиці. За словами джерела, Венс не намагається розірвати політичний зв'язок із Трампом. Натомість він хоче дати зрозуміти розчарованим прихильникам президента, що саме він може представляти їхні інтереси.

Віцепрезидент вважається одним із головних потенційних кандидатів республіканців на президентських виборах 2028 року. Серед можливих претендентів також називають держсекретаря США Марко Рубіо.

Що передувало?

Напередодні Джей Ді Венс назвав війну з Іраном головною причиною поразки республіканців на проміжних виборах. Він поставив під сумнів, чи виправданою була втрата контролю над Сенатом заради продовження бойових дій, і закликав прихильників війни пояснити таку ціну. 

Водночас президент Дональд Трамп визнав, що конфлікт вплинув на результати голосування, але заявив, що військова операція була необхідною, аби не допустити появи в Ірану ядерної зброї. Трамп наголосив, що не шкодує про рішення розпочати війну і вчинив би так само знову. 

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