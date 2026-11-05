Генштаб: 167 бойових зіткнень відбулося на фронті від початку доби

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Від початку доби 5 листопада на фронті відбулося 167 бойових зіткнень.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, ворог завдав 50 авіаційних ударів, скинув 161 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 4873 дрони-камікадзе та здійснив 1677 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби окупанти завдали двох авіаударів, застосували чотири керовані авіабомби, здійснили 50 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема один обстріл із застосуванням РСЗВ.

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На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував позиції наших підрозділів у бік населеного пункту Мала Вовча та в районі Охрімівки.

На Куп’янському напрямку окупанти провели одну штурмову дію, атакуючи в бік Радьківки.

Три спроби загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в бік Ставків, Діброви та у районі населеного пункту Зарічне.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупиняли дві спроби загарбників просунутися в районах населених пунктів Юрківка та Миколаївка.

На Краматорському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали дев’ять ворожих штурмів: у районах населених пунктів Костянтинівка, Степанівка та в бік Розкішного.

Чотирнадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Вільне, Молодецьке та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Добропілля, Святогорівка, Сергіївка, Новопавлівка. Одне боєзіткнення триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 45 окупантів, 16 - поранено; знищено 12 одиниць автомобільної техніки, один засіб РЕБ, п’ять спеціальних засобів, три пункти управління БпЛА та 20 укриттів. Пошкоджено сім одиниць автомобільної техніки, три артилерійські системи, один засіб РЕБ, один спеціальний засіб, шість пунктів управління БпЛА та 157 укриттів противника. Знищено або подавлено 242 безпілотні літальні апарати різних типів.

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На Олександрівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили сім ворожих атак у бік населених пунктів Єгорівка, Косівцеве, Гірке та поблизу Добропілля.

На Оріхівському напрямку окупанти провели одну штурмову дію, атакуючи в бік населеного пункту Лук’янівське.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не здійснювали.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.