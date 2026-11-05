Іспанія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 437 млн євро

Іспанія надає новий пакет військової допомоги Україні на 437 мільйонів євро від Іспанії.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром країни Педро Санчесом.
Зеленський та Санчес обговорили наповнення пакету та найбільш актуальні потреби в захисті України.
"Упродовж усіх років цієї війни Іспанія нам послідовно допомагає та підтримує", - зазначив президент.
Говорили також про ситуацію з російськими атаками, зокрема удари по критичні інфраструктурі та складну ситуацію з енергетикою та водопостачанням, зокрема в Києві.
Перед цим Зеленський зустрівся з Королем Іспанії Феліпе VI. Він висловив співчуття від України щодо трагедії на залізниці в іспанському Толедо, де загинули десятки людей. Розповів також про наслідки щоденних російських ударів по Україні, обговорили кроки, щоб посилити ППО.
- Володимир Зеленський також зустрівся в Мадриді з президентом Португалії Антоніу Жозе Сегурою. Обговорили підтримку української енергосистеми і можливості для спільного виробництва зброї.