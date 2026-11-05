Іспанія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 437 млн євро

Зеленський та Санчес обговорили наповнення пакету та найбільш актуальні потреби України в захисті.

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Іспанія надає новий пакет військової допомоги Україні на 437 мільйонів євро від Іспанії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром країни Педро Санчесом.

Зеленський та Санчес обговорили наповнення пакету та найбільш актуальні потреби в захисті України.

"Упродовж усіх років цієї війни Іспанія нам послідовно допомагає та підтримує", - зазначив президент.

Говорили також про ситуацію з російськими атаками, зокрема удари по критичні інфраструктурі та складну ситуацію з енергетикою та водопостачанням, зокрема в Києві.

Перед цим Зеленський зустрівся з Королем Іспанії Феліпе VI. Він висловив співчуття від України щодо трагедії на залізниці в іспанському Толедо, де загинули десятки людей. Розповів також про наслідки щоденних російських ударів по Україні, обговорили кроки, щоб посилити ППО.