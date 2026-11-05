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У Словаччині вбили українця: одного з підозрюваних затримали

За підозрою у вчиненні злочині затримали громадянина України, ще одного підозрюваного розшукують.

У Словаччині вбили українця: одного з підозрюваних затримали
ілюстративне фото
Фото: Фото з відкритих джерел

В ніч на 5 листопада в місті Тренчин у Словаччині від колото-різаних поранень загинув українець. Одного підозрюваного у скоєнні злочину затримали, ще одного шукають.

Про це повідомили в пресслужбі МЗС у коментарі журналістам.

За інформацією місцевої поліції, чоловік отримав два колото-різані поранення в ділянки серця та живота і помер від отриманих травм та гострої внутрішньої кровотечі.

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За підозрою у вчиненні цього злочину затримано громадянина України. Ще один підозрюваний, який знаходився на місці інциденту, перебуває в розшуку.

Регіональна кримінальна поліція в Тренчині відкрила кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.

Як зазначили в МЗС України, всі згадані особи є цивільними. Двоє з них перебували в Словаччині у службовому відрядженні та не є військовослужбовцями Сил оборони України.

Посольство України в Словаччині встановило контакт із дружиною загиблого для сприяння у вирішенні питань щодо поховання.

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