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Укренерго і словацький оператор відновлюють договір про аварійну взаємодопомогу

Це дозволить операторам двох держав оперативно підтримувати один одного у разі аварійних ситуацій в енергосистемах.

Укренерго і словацький оператор відновлюють договір про аварійну взаємодопомогу
українська енергетика
Фото: НЕК ‘Укренерго’

Укренерго і словацький оператор системи передачі SEPS працюють над відновленням договору про аварійну взаємодопомогу. 

Це питання стало одним із ключових в енергетичній сфері під час міжурядових консультацій України та Словаччини, передає Укренерго.

Відновлення угоди дозволить операторам двох держав оперативно підтримувати один одного у разі аварійних ситуацій в енергосистемах. Для України цей механізм має особливе значення через постійні російські атаки на енергетичну інфраструктуру, наголосило Укренерго.

  • Цьогоріч у березні SEPS в односторонньому порядку припинив дію договорю про надання аварійної допомоги. Жодних пояснень із цього приводу словацька сторона не озвучувала.
  • До цього в лютому Фіцо заявив, що його держава зупинила постачання електроенергії Україні через те, що українська влада припинила транзит нафти нафтопроводом «Дружба», який пошкодили росіяни.
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