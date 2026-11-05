Укренерго і словацький оператор відновлюють договір про аварійну взаємодопомогу

Це дозволить операторам двох держав оперативно підтримувати один одного у разі аварійних ситуацій в енергосистемах.

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Укренерго і словацький оператор системи передачі SEPS працюють над відновленням договору про аварійну взаємодопомогу.

Це питання стало одним із ключових в енергетичній сфері під час міжурядових консультацій України та Словаччини, передає Укренерго.

Відновлення угоди дозволить операторам двох держав оперативно підтримувати один одного у разі аварійних ситуацій в енергосистемах. Для України цей механізм має особливе значення через постійні російські атаки на енергетичну інфраструктуру, наголосило Укренерго.