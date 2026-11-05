Укренерго і словацький оператор відновлюють договір про аварійну взаємодопомогу

Укренерго і словацький оператор системи передачі SEPS працюють над відновленням договору про аварійну взаємодопомогу.
Це питання стало одним із ключових в енергетичній сфері під час міжурядових консультацій України та Словаччини, передає Укренерго.
Відновлення угоди дозволить операторам двох держав оперативно підтримувати один одного у разі аварійних ситуацій в енергосистемах. Для України цей механізм має особливе значення через постійні російські атаки на енергетичну інфраструктуру, наголосило Укренерго.
- Цьогоріч у березні SEPS в односторонньому порядку припинив дію договорю про надання аварійної допомоги. Жодних пояснень із цього приводу словацька сторона не озвучувала.
- До цього в лютому Фіцо заявив, що його держава зупинила постачання електроенергії Україні через те, що українська влада припинила транзит нафти нафтопроводом «Дружба», який пошкодили росіяни.