У Львові пройшли спільні консультації урядів України і Словаччини, за підсумками яких з'явилася низка домовленостей.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Зокрема, сторони підписали спільну декларацію про співробітництво, міжурядову угоду про створення двомовної українсько-англійської гімназії в Словацькій Республіці та аналогічної словацько-англійської гімназії в Україні. Запуск очікують наступного навчального року.

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Також Словаччина планує передати для потреб Укрзалізниці три електровози, які до кінця року мають вийти на колію європейського стандарту на Закарпатті.

Корецький і Фіцо обговорили відкриття решти двох переговорних кластерів для України та започаткування Макрорегіональної стратегії ЄС для Карпатського регіону.

Ще одна тема перемовин – співпраця між обома державами в межах європейського інструменту SAFE. «Підпишемо Рамкову угоду про фінансове співробітництво. Вона дасть старт енергетичним проєктам з відновлення в межах механізму Ukraine Investment Framework на суму понад 100 млн євро», - заявив Корецький.

Словаччина також виділить пакет енергетичної допомоги на суму 500 тис. євро.

«За ці кошти до кінця місяця в Україну доставлять 54 генератори. Ще 300 тисяч євро Словаччина спрямовує як другий внесок до Коаліції укриттів цивільного захисту, а 200 тисяч євро — на медичне обладнання для наших лікарень. Важливо також, що Словаччина вирішила стати повноправним членом Міжнародної коаліції за повернення українських дітей», - додав Корецький.

Крім того, триває робота над запровадженням електронної черги та спільного контролю.