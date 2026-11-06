Вночі зафіксували влучання на 14 локаціях, і ще у 8 місцях впали уламки

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Станом на ранок 6 листопада, починаючи із 18:00 минулого дня, Росія запустила по території України 227 дронів різних типів. ППО знешкодила 196 із них. Зафіксували влучання на 14 локаціях, і ще у 8 місцях впали уламки.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

«У ніч на 6 листопада (з 18:00 5 листопада) противник атакував 227 ударними БпЛА типу Shahed (86 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф, ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим», – розповіли там.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила і подавила 196 ворожих БпЛА типу Shahed (70 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів.

Станом на ранок 6 листопада близько 15 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває.