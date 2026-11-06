Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
ГоловнаСуспільствоВійна

Вночі зафіксували влучання на 14 локаціях, і ще у 8 місцях впали уламки

ППО знешкодила 196 ворожих дронів. 

Вночі зафіксували влучання на 14 локаціях, і ще у 8 місцях впали уламки
Робота мобільної бригади ППО
Фото: Сумська ОВА

Станом на ранок 6 листопада, починаючи із 18:00 минулого дня, Росія запустила по території України 227 дронів різних типів. ППО знешкодила 196 із них. Зафіксували влучання на 14 локаціях, і ще у 8 місцях впали уламки.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил

«У ніч на 6 листопада (з 18:00 5 листопада) противник атакував 227 ударними БпЛА типу Shahed (86 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф, ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим», – розповіли там. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила і подавила 196 ворожих БпЛА типу Shahed (70 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів. 

Станом на ранок 6 листопада близько 15 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies