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Шестеро мешканців Сумщини поранені російськими атаками

Серед постраждалих є дитина.

Шестеро мешканців Сумщини поранені російськими атаками
Наслідки російської атаки на Сумщині
Фото: Нацполіція

Упродовж минулої доби шестеро мешканців Сумщини отримали поранення через російські атаки. Серед постраждалих є дитина. 

Про це повідомили у Нацполіції

Минулої доби ворог завдав ударів по 13 населених пунктах у двох районах області. 

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У Глухівській громаді унаслідок влучання ворожого безпілотника травмовано 51-річну жінку, постраждала 16-річна дівчина.

До медичного закладу звернулися чоловіки віком 66 та 46 років, жінки віком 41, 53 роки, які отримали травми 4 листопада внаслідок ворожих ударів по Середино-Будській громаді.

В Сумській громаді унаслідок атаки БпЛА пошкоджено багатоквартирний будинок, будинок побуту та 3 автомобілі.

У Шосткинській громаді унаслідок влучання безпілотника пошкоджено будівлі СТО, підприємства, багатоквартирний житловий будинок, офісні приміщення, продуктові кіоски, знищено 2 та пошкоджено 7 автомобілів.

Наслідки російського обстрілу Сумщини
Фото: Нацполіція
Наслідки російського обстрілу Сумщини

На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. Правоохоронці обстежували та документували місця ударів, збирали доказову базу воєнних злочинів.

За даними фактами розпочаті кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

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