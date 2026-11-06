На Рівненщині Росія вбила чоловіка (доповнено)

У Рівненській області російська армія вбила людину.
Про це написав начальник ОВА Олександр Коваль. За його словами, сталося це в одному з сіл Сарненського району. У ДСНС додали пізніше, що пошкоджено вантажівку та розташовані поруч будівлі.
Рятувальники розбирали зруйновані конструкції. Через загрозу повторних ворожих обстрілів особовий склад періодично відходив у безпечні місця.
Наразі аварійно-рятувальні роботи завершені.
Представники відповідних служб працювали на місці події.
- Станом на ранок 6 листопада, починаючи із 18:00 минулого дня, Росія запустила по території України 227 дронів різних типів. ППО знешкодила 196 із них. Зафіксували влучання на 14 локаціях, і ще у 8 місцях впали уламки.