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На Рівненщині Росія вбила чоловіка (доповнено)

Попередньо, пошкоджений будинок і вантажівка. 

На Рівненщині Росія вбила чоловіка (доповнено)
Наслідки атаки на Рівненщині
Фото: ДСНС

У Рівненській області російська армія вбила людину. 

Про це написав начальник ОВА Олександр Коваль. За його словами, сталося це в одному з сіл Сарненського району. У ДСНС додали пізніше, що пошкоджено вантажівку та розташовані поруч будівлі. 

Рятувальники розбирали зруйновані конструкції. Через загрозу повторних ворожих обстрілів особовий склад періодично відходив у безпечні місця.

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Наслідки російської атаки на Рівненщині
Фото: ДСНС
Наслідки російської атаки на Рівненщині

Наразі аварійно-рятувальні роботи завершені.

Представники відповідних служб працювали на місці події.

  • Станом на ранок 6 листопада, починаючи із 18:00 минулого дня, Росія запустила по території України 227 дронів різних типів. ППО знешкодила 196 із них. Зафіксували влучання на 14 локаціях, і ще у 8 місцях впали уламки.
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