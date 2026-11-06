На Рівненщині Росія вбила чоловіка (доповнено)

У Рівненській області російська армія вбила людину.

Про це написав начальник ОВА Олександр Коваль. За його словами, сталося це в одному з сіл Сарненського району. У ДСНС додали пізніше, що пошкоджено вантажівку та розташовані поруч будівлі.

Рятувальники розбирали зруйновані конструкції. Через загрозу повторних ворожих обстрілів особовий склад періодично відходив у безпечні місця.

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Фото: ДСНС Наслідки російської атаки на Рівненщині

Наразі аварійно-рятувальні роботи завершені.

Представники відповідних служб працювали на місці події.