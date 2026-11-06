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Учора російська армія поранила чотири людини у Херсонській області.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області.

Зокрема окупанти пошкодили багатоповерхівку та п'ять приватних будинків. Також РФ понівечила приватні гаражі та автомобіль.

Під ворожими дроновими і авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Комишани, Придніпровське, Садове, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Іванівка, Понятівка, Токарівка, Дніпровське, Кізомис, Надіївка, Новодмитрівка, Томина Балка, Янтарне, Берислав, Зміївка, Урожайне, Новомиколаївка, Качкарівка, Новокаїри, Нововоронцовка, Новоолександрівка, Гаврилівка, Михайлівка, Тягинка та Херсон.

Вже сьогодні близько 8:00 російський безпілотник атакував авто в Комишанах, повідомили у Херсонській МВА. Постраждав 60-річний чоловік, який перебував у салоні автівки. Співробітники поліції доставили потерпілого до лікарні для надання необхідної медичної допомоги. Попередньо в нього зафіксували мінно-вибухову травму.