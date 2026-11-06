СБУ запобігла теракту на хімзаводі на Дніпропетровщині: обвинуваченому загрожує довічне

Служба безпеки України завершила розслідування щодо чоловіка, якого підозрюють у підготовці теракту на хімічному заводі в Дніпропетровській області на замовлення ФСБ. Обвинувальний акт передали до суду. За скоєне йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомила СБУ.

За даними слідства, до співпраці з російською спецслужбою долучився слюсар підприємства. У березні цього року його затримали в Кам'янському під час виготовлення саморобної вибухівки у власній квартирі.

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Чоловік мав закласти під трубами одного з заводських цехів вибуховий пристрій із 1,5 кг пластиду. Російські спецслужби планували дистанційно підірвати його під час робочої зміни, щоб спричинити якомога більше жертв.

Як встановило слідство, фігурант шукав легкий заробіток у тематичних Telegram-каналах, де на нього й вийшла ФСБ. Спочатку він збирав інформацію про місцеві ТЦК та військові об'єкти, зокрема про місця скупчення людей. Також відстежував автомобілі й адреси проживання українських військових та їхніх родин, яких росіяни планували вбити.

Згодом куратор передав йому координати схованки в лісосмузі. Звідти агент забрав вибухову речовину та електродетонатор для підготовки вибуху на заводі.

Під час затримання та обшуків у чоловіка вилучили компоненти вибухового пристрою і чотири мобільні телефони, які він використовував для зв'язку з російськими спецслужбами. Йому інкримінують державну зраду в умовах воєнного стану та підготовку до терористичного акту.