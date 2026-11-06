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У Києві запровадили екстрені відключення електроенергії

Під час таких відключень погодинні графіки не діють.

У Києві запровадили екстрені відключення електроенергії
Ілюстративне фото
Фото: тг-канал Укренерго

У Києві за командою "Укренерго" почали застосовувати екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомили в ДТЕК.

Під час екстрених відключень графіки стабілізаційних відключень не діють. Про подальші зміни енергетики обіцяють повідомляти на своїх офіційних сторінках.

Яка ситуація в енергетиці України?

У ніч на 6 листопада російські удари спричинили нові знеструмлення у семи областях України: Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Харківській та Чернігівській. Упродовж дня 6 листопада аварійні відключення запровадили в Києві, Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях. 

За командою "Укренерго" обмеження охопили п'ять черг споживачів. В інших регіонах застосовують погодинні графіки обсягом від 2,5 до 4 черг, а для промисловості діють обмеження потужності.

В "Укренерго" пояснили, що аварійні відключення потрібні, аби запобігти зниженню напруги в енергосистемі. Найскладнішою залишається ситуація у столиці, де графіки можуть часто змінюватися. 

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