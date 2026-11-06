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Аварійні відключення запровадили одразу у 4 областях та столиці: найскладніша ситуація у Києві (оновлено)

Нові знеструмлення через обстріли сталися у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Харківській та Чернігівській областях.

Аварійні відключення запровадили одразу у 4 областях та столиці: найскладніша ситуація у Києві (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Унаслідок російських ударів у ніч на 6 листопада знеструмлення зафіксували в семи областях України. Найскладнішою залишається ситуація у Київській області, де через пошкодження енергетичної інфраструктури продовжують діяти мережеві обмеження.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Нові знеструмлення сталися у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Харківській та Чернігівській областях. Енергетики ремонтують пошкоджені об'єкти, однак роботи доводиться призупиняти під час повітряних тривог.

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У більшості регіонів діють графіки погодинних відключень світла. Для промислових споживачів запровадили графіки обмеження потужності.

У Міненерго попереджають, що через російські атаки ситуація в енергосистемі може змінюватися протягом дня.

У п’яти регіонах України запровадили аварійні відключення світла

У четвер, 6 листопада, у Києві, Київській, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях запровадили аварійні відключення електроенергії обсягом п'яти черг. Такі обмеження необхідні, щоб запобігти зниженню напруги в енергосистемі. Про це повідомили в "Укренерго".

В інших регіонах діють графіки погодинних відключень для населення обсягом від 2,5 до 4 черг, а для промислових споживачів – графіки обмеження потужності.

Найскладнішою залишається ситуація в Києві. Через це протягом дня графіки відключень можуть часто змінюватися. Енергетики працюють над стабілізацією енергосистеми та поверненням до прогнозованих графіків.

  • За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 6 листопада Росія запустила по Україні 227 ударних безпілотників різних типів, зокрема 86 реактивних Shahed. Сили ППО знищили або подавили 196 дронів. Влучання зафіксували на 14 локаціях, падіння уламків – ще на восьми. 
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