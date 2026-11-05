В п'ятницю, 6 листопада, в частині областей України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання для промисловості та побутових споживачів.
Про це повідомили в "Укренерго".
00:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості
00:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 2,5 до 4 черг)
Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти
Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись.
В "Укренерго" закликали споживати електроенергію ощадливо, коли світло з'являється га графіком.
- Укренерго і словацький оператор відновлюють договір про аварійну взаємодопомогу. Це дозволить операторам двох держав оперативно підтримувати один одного у разі аварійних ситуацій в енергосистемах.