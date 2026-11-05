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В п'ятницю в частині регіонів України діятимуть графіки відключень електроенергії

Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінитись.

В п'ятницю в частині регіонів України діятимуть графіки відключень електроенергії
Фото: http://energomir.net

В п'ятницю, 6 листопада, в частині областей України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання для промисловості та побутових споживачів.

Про це повідомили в "Укренерго".

00:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості 

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00:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 2,5 до 4 черг) 

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти

Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. 

В "Укренерго" закликали споживати електроенергію ощадливо, коли світло з'являється га графіком.

  • Укренерго і словацький оператор відновлюють договір про аварійну взаємодопомогу. Це дозволить операторам двох держав оперативно підтримувати один одного у разі аварійних ситуацій в енергосистемах.
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