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МОЗ розповіло про п’ятьох працівниць медцентру, які загинули від російського авіаудару по Ізюму

Серед загиблих – завідувачка лабораторії, лаборантки, бухгалтерка та прибиральниця.

МОЗ розповіло про п’ятьох працівниць медцентру, які загинули від російського авіаудару по Ізюму
Загинули 5 співробітниць
Фото: МОЗ

Унаслідок російського авіаудару по Ізюму Харківської області 29 жовтня загинули п’ятеро працівниць місцевої філії обласного центру контролю та профілактики хвороб. 

Міністерство охорони здоров’я розповіло про кожну з них.

Після деокупації міста всі п’ятеро повернулися до роботи. Вони власноруч розчищали пошкоджені приміщення, прибирали скло та відновлювали роботу лабораторій.

Загинули:

  • Вікторія Прокопенко – 36 років працювала в санітарно-епідеміологічній службі, очолювала санітарно-гігієнічну лабораторію. Їй мало виповнитися 59 років.
  • Юлія Довженко – майже 38 років працювала лаборанткою бактеріологічної лабораторії. Їй було 56 років.
  • Валентина Прус – лаборантка санітарно-гігієнічної лабораторії, працювала з 2021 року. Їй було 55 років.
  • Анжела Прохорцева – бухгалтерка, яка після деокупації повернулася до роботи. Їй було 54 роки.
  • Олена Грищенко – прибиральниця службових приміщень, якій було 58 років.

Анжела Прохорцева у день удару розмовляла телефоном із колегами з обласного центру. Під час розмови вони почули свист російської авіабомби, а потім зв'язок обірвався.

Що відомо про авіаудар по Ізюму?

29 жовтня російські війська вдарили трьома керованими авіабомбами по історичному та житловому району Нижнє місто в Ізюмі. Крім п'ятьох загиблих, поранення дістали 14 людей. Також були пошкоджені будівлі центру контролю та профілактики хвороб, господарські споруди й понад 20 приватних будинків.

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