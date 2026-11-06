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Унаслідок російського авіаудару по Ізюму Харківської області 29 жовтня загинули п’ятеро працівниць місцевої філії обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Міністерство охорони здоров’я розповіло про кожну з них.

Після деокупації міста всі п’ятеро повернулися до роботи. Вони власноруч розчищали пошкоджені приміщення, прибирали скло та відновлювали роботу лабораторій.

Загинули:

Вікторія Прокопенко – 36 років працювала в санітарно-епідеміологічній службі, очолювала санітарно-гігієнічну лабораторію. Їй мало виповнитися 59 років.

Юлія Довженко – майже 38 років працювала лаборанткою бактеріологічної лабораторії. Їй було 56 років.

Валентина Прус – лаборантка санітарно-гігієнічної лабораторії, працювала з 2021 року. Їй було 55 років.

Анжела Прохорцева – бухгалтерка, яка після деокупації повернулася до роботи. Їй було 54 роки.

Олена Грищенко – прибиральниця службових приміщень, якій було 58 років.

Анжела Прохорцева у день удару розмовляла телефоном із колегами з обласного центру. Під час розмови вони почули свист російської авіабомби, а потім зв'язок обірвався.

Що відомо про авіаудар по Ізюму?

29 жовтня російські війська вдарили трьома керованими авіабомбами по історичному та житловому району Нижнє місто в Ізюмі. Крім п'ятьох загиблих, поранення дістали 14 людей. Також були пошкоджені будівлі центру контролю та профілактики хвороб, господарські споруди й понад 20 приватних будинків.