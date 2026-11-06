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У Чернівцях викрили збитки і розтрату на 19 млн грн під час ремонту дамби полігону

Підозри оголошено керівнику одного з департаментів міськради, директору та працівнику підрядної організації, а також майстру полігону.

У Чернівцях викрили збитки і розтрату на 19 млн грн під час ремонту дамби полігону

У Чернівцях викрито незаконний видобуток копалин і розтрату бюджетних коштів під час ремонту дамби зі збитками на 19 мільйонів гривень.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Чотирьом особам повідомлено про підозру в незаконному видобуванні корисних копалин на території сміттєвого полігону в обласному центрі.

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Слідство встановило, що довкіллю завдано майже 18 млн грн збитків, ще понад 1 млн грн бюджетних коштів розтратили під час закупівлі бетону.

Підозри оголошено керівнику одного з департаментів міськради, директору та працівнику підрядної організації, а також майстру полігону.

Взимку 2026 року департамент уклав договір на капітальний ремонт дамби сміттєвого полігону. Ґрунт для робіт мав забезпечити замовник, однак керівник департаменту та директор підрядної організації, за версією слідства, вирішили видобувати його безпосередньо на території полігону, не маючи спеціального дозволу на користування надрами.

До робіт залучили працівника підрядника та майстра полігону, які організовували роботу техніки, облік і вивезення ґрунту та забезпечували доступ на територію.

Упродовж квітня-червня 2026 року незаконно видобули понад 30 тис. кубометрів суглинку. Експерти оцінили шкоду довкіллю майже у 18 млн грн.

Також слідство встановило, що під час закупівлі бетону для ремонту дамби його придбали за завищеними цінами, внаслідок чого розтратили понад 1 млн грн бюджетних коштів.

За цим епізодом керівнику департаменту та директору підрядної організації додатково повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

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