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Судитимуть мешканку з Одещини, яка на підпитку побила п’ятирічного сина через плач

Через те, що син плакав, жінка побила його руками та дерев’яним руків’ям від сокири.

Судитимуть мешканку з Одещини, яка на підпитку побила п’ятирічного сина через плач

Судитимуть 36-річну жительку Одеської області, яка катувала маленького сина, повідомили у Національній поліції.

Слідчі завершили досудове розслідування стосовно фігурантки. Обвинувальний акт скеровано до суду. За скоєне жінці загрожує до шести років позбавлення волі. 

Як встановили поліцейські, п’ятирічний хлопчик прийшов додому розплаканим, бо впав. Мати, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння, не змогла його заспокоїти та вирішила покарати. 

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Через те, що син продовжував плакати, жінка побила його руками та дерев’яним руків’ям від сокири.

Медики діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, множинні гематоми та садна на тілі. 

Малюк певний час перебував у медичному закладі. Нині він зі ще трьома братиками у батька.

Слідчі зібрали достатньо доказів та скерували до суду обвинувальний акт щодо фігурантки за ч. 1 ст. 127 (Катування) Кримінального кодексу України. На час досудового розслідування суд задовольнив клопотання слідчих та обрав обвинуваченій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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