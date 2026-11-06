У Дніпрі через російські атаки можливі перебої з водопостачанням

У деяких районах міста знизився тиск у водопровідній мережі через пошкодження лінії живлення водогону.

У Дніпрі в окремих районах можливі нетривалі перебої з водопостачанням. Через пошкодження енергетичної інфраструктури, спричинені російськими атаками, без належного живлення залишилася лінія, що забезпечує роботу водогону.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Наразі тиск у водопровідній мережі знижений. Відновлювальні роботи тривають безперервно.

Що передувало?

Вранці 6 листопада росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області. Через це без електропостачання залишилися до 50 тисяч абонентів у Кам’янському та Самарівському районах.

Об’єкти критичної інфраструктури, де це необхідно, перевели на живлення від генераторів. Енергетики відновлюють електропостачання там, де це дозволяє безпекова ситуація.