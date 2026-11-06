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​Мерц і Трамп обговорили завершення війни в Україні

У Берліні заявили про нове відчуття терміновості в переговорах після виборів у США.

​Мерц і Трамп обговорили завершення війни в Україні
Дональд Трамп і Фрідріх Мерц
Фото: x.com/bundeskanzler

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у ніч проти 6 листопада провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Сторони погодилися, що війну Росії проти України потрібно завершити якомога швидше.

Про це повідомив речник німецького уряду Штефан Корнеліус, пише Handelsblatt.

За його словами, будь-яка мирна угода також має бути узгоджена з партнерами по НАТО. Корнеліус додав, що після виборів у США з'явилося "нове відчуття терміновості" щодо завершення війни, а мандат на переговори значно посилився.

  • Попередні тристоронні переговори України, США та Росії відбулися в лютому. Цього разу зустріч за посередництва Вашингтона планують провести в Абу-Дабі. За словами представника США Джареда Кушнера, США розраховують отримати від сторін серйозні пропозиції щодо завершення війни.
  • Перед цим американські представники провели в Брюсселі переговори з Україною, НАТО та європейськими партнерами. Обговорювали безпекові гарантії для України та майбутню архітектуру безпеки Європи.
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