​Мерц і Трамп обговорили завершення війни в Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у ніч проти 6 листопада провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Сторони погодилися, що війну Росії проти України потрібно завершити якомога швидше.
Про це повідомив речник німецького уряду Штефан Корнеліус, пише Handelsblatt.
За його словами, будь-яка мирна угода також має бути узгоджена з партнерами по НАТО. Корнеліус додав, що після виборів у США з'явилося "нове відчуття терміновості" щодо завершення війни, а мандат на переговори значно посилився.
- Попередні тристоронні переговори України, США та Росії відбулися в лютому. Цього разу зустріч за посередництва Вашингтона планують провести в Абу-Дабі. За словами представника США Джареда Кушнера, США розраховують отримати від сторін серйозні пропозиції щодо завершення війни.
- Перед цим американські представники провели в Брюсселі переговори з Україною, НАТО та європейськими партнерами. Обговорювали безпекові гарантії для України та майбутню архітектуру безпеки Європи.