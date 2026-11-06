​Мерц і Трамп обговорили завершення війни в Україні

У Берліні заявили про нове відчуття терміновості в переговорах після виборів у США.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у ніч проти 6 листопада провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Сторони погодилися, що війну Росії проти України потрібно завершити якомога швидше.

Про це повідомив речник німецького уряду Штефан Корнеліус, пише Handelsblatt.

За його словами, будь-яка мирна угода також має бути узгоджена з партнерами по НАТО. Корнеліус додав, що після виборів у США з'явилося "нове відчуття терміновості" щодо завершення війни, а мандат на переговори значно посилився.