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Зеленський розповів про результати візитів до Німеччини та Іспанії: є нові пакети допомоги

Іспанія надасть Україні оборонну підтримку на 437 млн євро, Німеччина готує зимовий пакет для посилення енергетичної стійкості.

Зеленський розповів про результати візитів до Німеччини та Іспанії: є нові пакети допомоги
Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц
Фото: Телеграм Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський підбив підсумки закордонних візитів і повідомив про нові домовленості з партнерами щодо військової та енергетичної допомоги Україні.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Зокрема, Іспанія підготувала оборонний пакет на 437 млн євро. За словами глави держави, він має допомогти українським військовим на фронті. 

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Німеччина, своєю чергою, готує зимовий пакет підтримки, який посилить стійкість України, зокрема її енергетичної системи.

"Працюємо і над прискоренням постачання ракет для «петріотів», систем IRIS-T та допомоги для F-16. Це найважливіше з того, що дали візити цими днями", – йдеться у дописі президента України.

Окремо Зеленський відзначив участь України в Іберо-американському саміті в Мадриді. Це був перший випадок, коли наша країна була представлена на цьому заході. Українську позицію безпосередньо почули країни Латинської Америки, які, зокрема, підтримали допомогу обладнанням, необхідним для роботи української електромережі.

Президент також повідомив про розмови зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, а напередодні говорив із президентом Фінляндії Александром Стуббом. За словами Зеленського, Україна готує нові дипломатичні кроки.

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