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Стало відомо про двох поранених унаслідок обстрілу росіянами Сум

24-річний чоловік та 59-річна жінка під час атаки перебували у власній квартирі. 

Стало відомо про двох поранених унаслідок обстрілу росіянами Сум
Фото: З відкритих джерел

Унаслідок ворожої дронової атаки учора ввечері по житловому сектору Зарічного району Сум поранення отримали двоє людей.

Про це повідомив начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Вони звернулися по допомогу сьогодні вранці. 

24-річний чоловік та 59-річна жінка під час обстрілу перебували у власній квартирі. 

Чоловіка госпіталізовано, його стан задовільний, жінка продовжує лікування амбулаторно.

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