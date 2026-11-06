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Унаслідок влучання російського дрона у Харкові є поранена (доповнено)

Один із дронів влучив в автомобіль.

Унаслідок влучання російського дрона у Харкові є поранена (доповнено)
Ігор Терехов, міський голова Харкова
Фото: Зоряна Стельмах

У Київському районі Харкова 6 листопада зафіксували два влучання ворожих ударних безпілотників. Попередньо, одна людина дістала поранення. 

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Перше влучання у Київському районі сталося в автомобіль. Згодом мер повідомив про ще один удар у тому ж районі. Попередньо, є поранена людина. 

Також близько 17:26 стало відомо про ще одне влучання ворожого дрону на парковці біля одного з універмагів Салтівського району.

У Салтівському районі пошкоджено 6 авто. Житловий фонд не ушкоджено. Щодо постраждалих людей інформація наразі не надходила.

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