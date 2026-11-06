Унаслідок влучання російського дрона у Харкові є поранена (доповнено)

У Київському районі Харкова 6 листопада зафіксували два влучання ворожих ударних безпілотників. Попередньо, одна людина дістала поранення.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Перше влучання у Київському районі сталося в автомобіль. Згодом мер повідомив про ще один удар у тому ж районі. Попередньо, є поранена людина.
Також близько 17:26 стало відомо про ще одне влучання ворожого дрону на парковці біля одного з універмагів Салтівського району.
У Салтівському районі пошкоджено 6 авто. Житловий фонд не ушкоджено. Щодо постраждалих людей інформація наразі не надходила.
- Увечері 5 листопада російський безпілотник атакував поліцейських у Дергачах Харківської області. Двоє правоохоронців дістали поранення, одного з них госпіталізували у тяжкому стані.