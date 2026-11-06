Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
ГоловнаСуспільствоЖиття

З російської окупації вдалося врятувати ще 13 українських дітей і підлітків

Серед них – 18-річний хлопець, якого окупанти хотіли мобілізувати до російської армії попри серйозні проблеми зі здоров’ям.

З російської окупації вдалося врятувати ще 13 українських дітей і підлітків
В Україну з російської окупації повернули 12 дітей
Фото: Андрій Єрмак

Команда Save Ukraine протягом минулого тижня повернула з тимчасово окупованих територій 13 українських дітей та підлітків. Усі вони зазнавали погроз, психологічного тиску та небезпеки для життя. 

Про це повідомив уповноважений Президента України з прав дитини, CEO Save Ukraine Микола Кулеба.

Рятувальну місію провели за підтримки партнерів у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA.

Реклама

Серед врятованих – 13-річний Андрій. За інформацією Save Ukraine, він жив у місті, де російські бойові дрони цілеспрямовано атакували цивільних. Окупаційна влада погрожувала позбавити його батьків опіки, якщо хлопець не відвідуватиме російську школу.

Там дітей змушували малювати російських військових, проходити ідеологічні тести та засвоювати російську пропаганду.

Ще один врятований – 18-річний Лука. Російські військові захопили його будинок, а самого хлопця через шантаж змусили відвідувати окупаційну школу, де підлітків відкрито вербували до російської армії. Після досягнення повноліття йому надіслали повістку, попри серйозні проблеми зі здоров’ям.

Також з окупації вивезли 13-річну Ніну. Її батькам погрожували розправою через відмову віддавати доньку до російської школи.

За даними Save Ukraine, школярів там щодня змушували співати гімн РФ та носити георгіївські стрічки.

  • Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія почала відправляти до своєї армії викрадених українських дітей, які виросли під час цієї війни.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies