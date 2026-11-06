З російської окупації вдалося врятувати ще 13 українських дітей і підлітків

Серед них – 18-річний хлопець, якого окупанти хотіли мобілізувати до російської армії попри серйозні проблеми зі здоров’ям.

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В Україну з російської окупації повернули 12 дітей

Команда Save Ukraine протягом минулого тижня повернула з тимчасово окупованих територій 13 українських дітей та підлітків. Усі вони зазнавали погроз, психологічного тиску та небезпеки для життя.

Про це повідомив уповноважений Президента України з прав дитини, CEO Save Ukraine Микола Кулеба.

Рятувальну місію провели за підтримки партнерів у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA.

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Серед врятованих – 13-річний Андрій. За інформацією Save Ukraine, він жив у місті, де російські бойові дрони цілеспрямовано атакували цивільних. Окупаційна влада погрожувала позбавити його батьків опіки, якщо хлопець не відвідуватиме російську школу.

Там дітей змушували малювати російських військових, проходити ідеологічні тести та засвоювати російську пропаганду.

Ще один врятований – 18-річний Лука. Російські військові захопили його будинок, а самого хлопця через шантаж змусили відвідувати окупаційну школу, де підлітків відкрито вербували до російської армії. Після досягнення повноліття йому надіслали повістку, попри серйозні проблеми зі здоров’ям.

Також з окупації вивезли 13-річну Ніну. Її батькам погрожували розправою через відмову віддавати доньку до російської школи.

За даними Save Ukraine, школярів там щодня змушували співати гімн РФ та носити георгіївські стрічки.