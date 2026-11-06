СБУ повідомила про підозру очільнику катівні в окупованому Луганську, де знущалися над українцями

Колишній посадовець колонії перейшов на бік росіян у 2014 році та очолив незаконну тюрму, де українців били, катували струмом і позбавляли їжі та медичної допомоги.

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Служба безпеки заочно повідомила про підозру керівнику незаконної тюрми, створеної російськими окупантами в Луганську. За даними слідства, він організував систематичні катування українських патріотів і місцевих жителів, які чинили спротив окупаційній владі.

Про це повідомили в СБУ.

За матеріалами розслідування, катівню очолив колишній посадовець адміністрації місцевої колонії, який у 2014 році перейшов на бік Росії. За це представники окупаційної адміністрації призначили його начальником так званої "Луганської установи виконання покарань МВС ЛНР", яку згодом перейменували на "СІЗО № 1".

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Від початку повномасштабного вторгнення російські військові та окупаційні структури ув’язнювали там українських патріотів і мешканців регіону, які виступали проти кремлівського режиму.

За даними слідства, людей утримували в переповнених холодних камерах без опалення, теплого одягу та ковдр. У приміщеннях були антисанітарні умови, ув’язнених позбавляли їжі, води та медичної допомоги. Це призводило до виснаження організму, загострення хронічних хвороб та інфекційних захворювань.

Крім того, до полонених застосовували тортури електричним струмом і били гумовими кийками. Деяким ув’язненим ламали кістки, аж поки вони не втрачали свідомість.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили керівнику незаконної тюрми про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з цивільним населенням.

Оскільки підозрюваний переховується на тимчасово окупованій території України, тривають заходи для притягнення його до відповідальності.

Досудове розслідування проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.