Міністр оборони Фінляндії: США затримують поставки оплачених Європою ракет до Patriot для України

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен звинуватив Вашингтон у політичних затримках із передачею Україні ракет-перехоплювачів для систем Patriot, попри те, що європейські союзники вже повністю їх оплатили.

Про це урядовець розповів в інтерв'ю Euronews.

За словами Хяккянена, напередодні зими Росія готує масштабні атаки на цивільну та енергетичну інфраструктуру України, тому зараз українська армія критично потребує засобів протиповітряної оборони. Європа і Канада фінансують закупівлю американської зброї через спеціальний механізм НАТО, однак для відправлення техніки потрібен остаточний дозвіл міністра війни США.

Раніше український президент Володимир Зеленський також зазначав, що Україна майже місяць чекає на підпис Піта Гегсета щодо постачання цих ракет.

Проблему ускладнює глобальний дефіцит ракет до Patriot, оскільки США виробляють лише 60–65 перехоплювачів на місяць. Запаси американського озброєння суттєво скоротилися через війну США та Ізраїлю в Ірані, а також високий попит із боку країн Перської затоки.

Хяккянен також підтримав дипломатичні зусилля для завершення війни та закликав Європу чітко донести до Володимира Путіна, що Захід не покине Україну. Фінський міністр попередив, що Росія нарощує військову потужність у всіх сферах, включно з ядерною, тож європейські країни мають посилювати власну обороноздатність.