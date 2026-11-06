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В Ірландії та Британії евакуювали редакції медіа через погрози вибухами

Погрози отримали, зокрема, громадський мовник RTÉ, газета Irish Independent і британський телеканал Sky. Ірландська влада не виключає, що це частина скоординованої кампанії.

В Ірландії та Британії евакуювали редакції медіа через погрози вибухами
Замінували низку медіа в Ірландії та Британії
Фото: RTE

Кілька великих медіаорганізацій в Ірландії та Британії отримали повідомлення з погрозами вибухів. Через це працівників редакцій евакуювали з будівель, а до перевірок залучили поліцію та вибухотехніків.

Про це пишуть RTE та BBC.

Зокрема, співробітники ірландського громадського мовника RTÉ залишили його штаб-квартиру в Дубліні. Поліцейські, зокрема бійці підрозділу швидкого реагування, обстежили приміщення за допомогою службових собак. Згодом територію оголосили безпечною.

Погрози також отримали газета Irish Independent, радіостанції NewstalkFM і TodayFM та британський телеканал Sky. Офіси деяких редакцій тимчасово евакуювали. 

У NewstalkFM після перевірки повідомили, що погроза була фальшивою, і відновили мовлення. Sky також підтвердив, що звернувся до відповідних служб. Генеральний директор RTÉ Кевін Бакгерст розповів, що лист із погрозами надійшов близько 8:33 ранку. Керівництво вирішило евакуювати будівлі, щоб убезпечити працівників. Через це мовник тимчасово перейшов на записані програми, а ефір Radio 1 продовжив із пересувної студії.

Ірландський уряд назвав погрози серйозними та заявив, що правоохоронці намагаються встановити причетних. Прем'єр-міністр Міхал Мартін не виключив, що йдеться про скоординовану кампанію, хоча поки невідомо, хто саме стоїть за повідомленнями.

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