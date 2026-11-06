Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
ГоловнаСвіт

У Польщі за останні дні зафіксували понад 20 фальшивих повідомлень про замінування літаків

Неправдиві повідомлення про загрозу вибухів не спричинили затримок у повітряному русі.

У Польщі за останні дні зафіксували понад 20 фальшивих повідомлень про замінування літаків
Фото: rmf24.pl

За останні дні в Польщі зафіксували понад два десятки неправдивих повідомлень про замінування. Усі вони стосувалися пасажирських літаків. 

Як пише Polskie Radio, про це повідомила Eurocontrol – європейська організація, яка координує повітряний рух і стежить за його безпекою.

У четвер, 5 листопада, про загрозу вибуху повідомили на 14 рейсах, а у вівторок, 3 листопада, – на семи. Eurocontrol зіставила ці дані з кількістю рейсів, виконаних у відповідні дні, і дійшла висновку, що неправдиві повідомлення не спричинили затримок у повітряному русі.

Організація повідомляє, що продовжує стежити за ситуацією та тісно співпрацює з авіакомпаніями, аеропортами, постачальниками аеронавігаційних послуг та іншими організаціями по всій Європі, щоб мінімізувати можливі перебої в авіасполученні.

  • На початку листопада у Польщі два пасажирські літаки отримали повідомлення про можливу вибухівку на борту. Один із них, що прямував із Лондона до Варшави, перенаправили до аеропорту Варшава-Модлін. Через інцидент роботу летовища тимчасово призупинили.
  • Пізніше Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що на кордоні із російською Калінінградською областю сталася спроба провокації.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies