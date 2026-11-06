У Польщі за останні дні зафіксували понад 20 фальшивих повідомлень про замінування літаків

За останні дні в Польщі зафіксували понад два десятки неправдивих повідомлень про замінування. Усі вони стосувалися пасажирських літаків.
Як пише Polskie Radio, про це повідомила Eurocontrol – європейська організація, яка координує повітряний рух і стежить за його безпекою.
У четвер, 5 листопада, про загрозу вибуху повідомили на 14 рейсах, а у вівторок, 3 листопада, – на семи. Eurocontrol зіставила ці дані з кількістю рейсів, виконаних у відповідні дні, і дійшла висновку, що неправдиві повідомлення не спричинили затримок у повітряному русі.
Організація повідомляє, що продовжує стежити за ситуацією та тісно співпрацює з авіакомпаніями, аеропортами, постачальниками аеронавігаційних послуг та іншими організаціями по всій Європі, щоб мінімізувати можливі перебої в авіасполученні.
- На початку листопада у Польщі два пасажирські літаки отримали повідомлення про можливу вибухівку на борту. Один із них, що прямував із Лондона до Варшави, перенаправили до аеропорту Варшава-Модлін. Через інцидент роботу летовища тимчасово призупинили.
- Пізніше Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що на кордоні із російською Калінінградською областю сталася спроба провокації.