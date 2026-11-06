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Пов’язані з Іраном судна кружляли над підводними кабелями після погроз Тегерана

Судна перебувають над підводними комунікаціями, що проходять через Оманську затоку, після того як Тегеран заявив про можливість атакувати цифрову інфраструктуру.

Пов’язані з Іраном судна кружляли над підводними кабелями після погроз Тегерана
Оманська затока
Фото: EPA/UPG

Пов’язані з Іраном судна кружляють над підводними телекомунікаційними кабелями на Близькому Сході після того, як Тегеран пригрозив атакувати кабелі та центри обробки даних у разі нової кампанії бомбардувань з боку США та Ізраїлю.

Про це пишу Financial Times.

За даними компанії Windward, що спеціалізується на морській аналітиці, щонайменше чотири судна протягом кількох днів після попередження Ірану про можливі перебої в роботі цифрової інфраструктури здійснювали незвичні маневри та перебували над підводними кабелями, прокладеними через Оманську затоку.

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Три з них були танкерами, які перебувають під санкціями США. Четвертим стало невелике іранське рибальське судно, яке з 21 до 26 жовтня перебувало над кабелями Europe India Gateway і Transworld.

Будь-яка атака на підводні кабелі в цьому регіоні матиме серйозні наслідки для економік сусідніх країн Перської затоки. За даними TeleGeography, через Ормузьку протоку проходять шість кабелів, ще три – Fibre in Gulf, Sea-Me-We 6 та 2Africa – перебувають на стадії будівництва. Найближчим до завершення є проєкт 2Africa.

Ірак, Кувейт, Бахрейн і Катар повністю залежать від кабелів, прокладених під протокою, для забезпечення інтернет-зв’язку.

За допомогою даних відстеження суден і супутникових знімків аналітики зафіксували, що танкери сповільнювали рух над кабелями, зокрема 2Africa, який має з’єднати кілька країн Перської затоки з мережею через Червоне море та вздовж східного узбережжя Африки, а також Falcon, що з’єднує країни Перської затоки з Індією та Африкою.

Два танкери були порожніми. Усі чотири судна в різні моменти протягом останнього місяця вимикали системи стеження.

На відміну від інших суден, які очікували в цьому районі на нафтові вантажі з Перської затоки, ці кораблі «рухалися звичайним чином, доки не досягали певного коридору прокладання кабелів, і лише тоді сповільнювалися, рухалися колами, повертали назад, залишалися на місці або вимикали системи стеження», повідомили Windward виданню FT.

За словами компанії, поведінка всіх суден відповідала моделі, яка «може свідчити про картографування маршрутів кабелів або встановлення на них вибухових пристроїв чи мін під час вимкнених систем стеження».

Протягом останнього місяця Тегеран активно погрожував атакувати кабелі та центри обробки даних, прокладені через Ормузьку протоку. Це стало відповіддю на заяви президента США Дональда Трампа та інших високопосадовців Вашингтона напередодні проміжних виборів цього тижня про можливість нових ударів по Ісламській Республіці.

Наприкінці жовтня у КВІР заявили, що у відповідь на атаки проти іранської інфраструктури можуть бути пошкоджені різні об’єкти, зокрема інтернет-кабелі.

Розвиток цифрового зв’язку також є важливою складовою зусиль країн Перської затоки з диверсифікації економіки та зменшення залежності від вуглеводнів, а також перетворення регіону на центр цифрового бізнесу. Коткін зауважила, що погрози в регіоні вже призвели до призупинення будівництва кількох кабельних проєктів.

  • Тим часом фінський суд засудив російського капітана до трьох років і шести місяців ув’язнення, а громадянина Азербайджану, який є членом екіпажу, до двох років і десяти місяців за диверсію на двох підводних кабелях, що з’єднують Фінляндію та Естонію.
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