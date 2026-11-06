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ЗМІ: Марко Рубіо планує відставку з посади Держсекретаря США

Поразка на проміжних виборах стане відправною точкою його президентської кампанії.

ЗМІ: Марко Рубіо планує відставку з посади Держсекретаря США
Державний секретар США Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Марко Рубіо, за інформацією видання The Independent, більше не збирається залишатися на посаді і готується піти у відставку та дистанціюватися від адміністрації Дональда Трампа.

Журналісти стверджують, що політик прагне повноцінно заявити про себе як про кандидата від Республіканської партії на майбутніх президентських виборах. Він вважає себе популярнішим за віцепрезидента Джей Ді Венса, якого розглядає як головного опонента на праймеріз. 

Катастрофічна поразка республіканців на проміжних виборах у Конгрес нібито стала для Рубіо сигналом щодо втечі з уряду заради того, щоб не втрачати рейтинг через війну в Ірані - головну причину фіаско партії влади. 

У Вашингтоні говорять, що Рубіо разом з керівницею апарату Білого дому С'юзі Вайлз можуть стати у Дональда Трампа головними цапами-відбувайлами, на яких покладуть відповідальність за втрату Конгресу. Міністра війни Піта Геґсета, який виглядав більш ймовірним винуватцем проблем республіканців, Трамп напередодні почав публічно захищати

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