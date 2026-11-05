Умєров: Головною темою переговорів у Брюсселі стали гарантії безпеки для України з боку США та інших партнерів

Очільник СЗР наголосив, що важливо, аби гарантії безпеки "були не політичною декларацією, а реально працюючою системою".

Очільник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров розповів, що головною темою зустрічей української делегації з представниками країн-партнерів у Брюсселі були гарантії безпеки для України.

Про це він повідомив у Telegram.

Умєров зазначив, що разом із представниками Франції, Великої Британії, Німеччини, США та НАТО обговорили, якими мають бути гарантії з боку США та інших партнерів, а також - нову стратегію європейської безпеки.

"Продовжуємо роботу над цим треком. Деталі й наступні кроки повідомимо згодом. Для України важливо, щоб гарантії безпеки були не політичною декларацією, а реально працюючою системою", - додав він.

Як повідомлялося, напередодні в Брюсселі відбулись дві важливі зустрічі з міжнародними партнерами. Одна з них стосувалась відновлення після війни та інвестицій, на іншій обговорили фінансування України в наступному році.