У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
Кардіопротекторна дієта — шлях до довголіття
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
ГоловнаСвіт

Умєров: Головною темою переговорів у Брюсселі стали гарантії безпеки для України з боку США та інших партнерів

Очільник СЗР наголосив, що важливо, аби гарантії безпеки "були не політичною декларацією, а реально працюючою системою". 

Умєров: Головною темою переговорів у Брюсселі стали гарантії безпеки для України з боку США та інших партнерів
Рустем Умєров
Фото: Facebook/Rustem Umerov

Очільник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров розповів, що головною темою зустрічей української делегації з представниками країн-партнерів у Брюсселі були гарантії безпеки для України.

Про це він повідомив у Telegram.

Умєров зазначив, що разом із представниками Франції, Великої Британії, Німеччини, США та НАТО обговорили, якими мають бути гарантії з боку США та інших партнерів, а також - нову стратегію європейської безпеки.

"Продовжуємо роботу над цим треком. Деталі й наступні кроки повідомимо згодом. Для України важливо, щоб гарантії безпеки були не політичною декларацією, а реально працюючою системою", - додав він. 

Як повідомлялося, напередодні в Брюсселі відбулись дві важливі зустрічі з міжнародними партнерами. Одна з них стосувалась відновлення після війни та інвестицій, на іншій обговорили фінансування України в наступному році.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies